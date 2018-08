Rode Kruis zoekt bloedgevers 07 augustus 2018

02u30 0

Ook deze zomer rekent het Rode Kruis in het Meetjesland op bloedgevers. Op donderdag 9 augustus van 17 tot 19.30 uur in het parochiaal centrum in de Bibliotheekstraat in Evergem, op vrijdag 10 augustus van 17 tot 20 uur in de parochiezaal van Kluizen bij Ertvelde en op dinsdag 14 augustus van 17 tot 20 uur in jeugdcentrum Kubiek in Eeklo. Info: www.rodekruis.be. (JSA)