Rob Vanoudenhoven komt try-outen Joeri Seymortier

05 september 2018

10u38 0 Eeklo Friends of Comedy heeft een vette vis aan de haak. Rob Vanoudenhoven komt op zaterdag 27 oktober naar Eeklo.

De bekende komiek komt naar het gezellige zaaltje van de Koperen Leeuw met een try-out van zijn nieuwe voorstelling: Het XIIIe Werk!. De Koperen Leeuw is niet groot, dus wie er bij wil zijn, bestelt best nu al kaarten. Vanoudenhoven vertelt in zijn nieuwe voorstelling over vijftig jaar leven, over zijn werk, over zijn twaalf stielen en dertien ongelukken, zijn bekendheid en de donkere kant van werken in de media.

In het voorprogramma speelt Jarno Boone, die al bijna een jaar op pad was met Rob. Losse tickets kosten 16 euro. Voor een Comedy-abonnement van 50 euro mag je naar vijf voorstellingen in het komende seizoen. Bestellen via tickets@friendsofcomedy.be.