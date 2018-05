Rik Vandewege stelt tentoon 30 mei 2018

Kunstenaar Rik Vandewege uit Eeklo stelt komend weekend tentoon. In het atelier op het kerkplein van Balgerhoeke (Balgerhoeke 162a, Eeklo) kan je keramiek, schilderijen en sculpturen bewonderen. Op vrijdag 1 juni is iedereen er welkom van 14 uur tot 19 uur. Op zaterdag 2 en zondag 3 juni is dat van 10 tot 12 uur, en van 14 tot 19 uur. Meer informatie op www.rik.vandewege.be. (JSA)