Repair Café in N9 fabriek 18 mei 2018

02u50 0

De Verstelling houdt op zaterdag 19 mei een bijeenkomst van Repair Café Eeklo in de N9 fabriek, Molenstraat 31. Vrijwillige reparateurs zetten zich maandelijks in om defect materiaal na te kijken en te herstellen. Zo worden een hoop spullen gered van schroothoop of recyclagepark. Van 9.30 tot 12 uur. Info: www.eeklo.be. (JSA)