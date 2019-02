Renovatie seniorenflats boven Zonneheem wordt versneld: 160.000 euro extra budget Joeri Seymortier

23 februari 2019

14u43 0 Eeklo Het nieuwe stadsbestuur van Eeklo gaat de renovatie van de seniorenflats boven dienstencentrum Zonneheem versnellen.

De veertig appartementen boven lokaal dienstencentrum Zonneheem worden sinds 2010 stelselmatig vernieuwd. Er is budget voor twee per jaar, maar het nieuwe stadsbestuur wil dat dit jaar verdubbelen.

“Ondertussen zijn er de voorbije jaren al 26 van de 40 flats opgeknapt”, zegt burgemeester Luc Van de Velde (SMS). “Telkens er een appartement vrijkomt worden vloeren, verwarming, ramen, keuken en badkamer gerenoveerd. Vandaag zijn er vier appartementen niet bewoond die voor een opfrissing in aanmerking komen. Jaarlijks wordt een budget voorzien voor renovatie van twee appartementen. Aangezien er nu vier leeg staan dringt een budgetverhoging zich op. Dit jaar zou een totaal bedrag van 242.000 euro geïnvesteerd worden in het renoveren van appartementen. Op de gemeenteraad van maart gaan we dan ook vragen om 160.000 euro extra budget vrij te maken.”