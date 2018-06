Rel rond verkiezingsstunt aan schoolpoort 09 juni 2018

Er is commotie ontstaan over een verkiezingsstunt van N-VA Eeklo. Er werden balpennen uitgedeeld aan de schoolpoorten van de lagere scholen. Onder andere schepen Bob D'haeseleer (Groen) vindt het niet kunnen. "Aan schoolpoorten mag geen politieke campagne gevoerd worden", klinkt het.





N-VA ziet geen probleem. "Voor moederdag hebben we aan de mama's een bloemetje uitgedeeld op de markt, dus zochten we nu ook een actie voor vaderdag", zegt lijsttrekker Hilde Lampaert. "Waar kan je jonge papa's vinden? Aan de schoolpoorten. Het was in ieder geval een positieve actie, door positieve mensen. Door de meeste papa's en de meeste schooldirecties werd dit positief onthaald." (JSA)