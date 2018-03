Red Zebra en Fixkes spelen op Herbakkersfestival 29 maart 2018

Het Herbakkersfestival Eeklo maakt de eerste namen bekend voor de editie van 17 tot 19 augustus. Vrijdag 17 augustus wordt opnieuw voluit voor metal gekozen. Op zaterdag 18 augustus is Red Zebra één van de toppers, de mannen van de hit 'I can't live in a living room'. De Fixkes laten je op zondag 19 augustus meezingen, met onder andere ''k Vraag het aan'.





Maar het Herbakkersfestival houdt ook plaats voor straffe lokale bands. Fuss Bender speelt op zaterdagavond, en is een nieuwe band van Sven Bauwens, Bart Soens en Bruno Meeus. Ook op zaterdag spelen The Sloofs, met Mike Claeys en Foenkmaster Bart Soens in het sappig Meetjeslands dialect. Op zondag 19 augustus staan de negen Oost-Vlaamse muzikanten van Skunk City op de affiche.





Info: www.herbakkersfestival.be.





(JSA)