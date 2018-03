Reclamepaneel Beverly Hills vat vuur 14 maart 2018

Het reclamepaneel van de voormalige nachtclub Beverly Hills aan de Zeelaan in Eeklo heeft gisterennamiddag rond 16.45 uur vuur gevat. De brandweer had het vuur in geen tijd onder controle. De schade bleef beperkt tot het paneel. De politie vermoedt dat een kortsluiting de brand heeft veroorzaakt. De oude nachtclub is al een tijdje dicht, maar het reclamepaneel licht nog steeds elke dag op. (JEW)