Receptie op 't Kaaiken 12 april 2018

Op zondag 15 april wordt een receptie georganiseerd op de zondagse rommelmarkt van 't Kaaiken in Eeklo. "Voor die gelegenheid zijn er extra standhouders aanwezig", zegt Dirk Mussche. "Voor alle bezoekers en standhouders wordt een gratis hapje en drankje voorzien. De mannen van 't Kaaiken laten je kiezen tussen oliebollen, bitterballen of pasta, met een glaasje cava, een pint of een frisdrank. De markt begint om 6 uur en duurt tot 13 uur. De receptie begint om 10 uur. Iedereen welkom." (JSA)