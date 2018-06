Raymond Ceulemans (80) komt biljarten 19 juni 2018

De Koninklijke Eeklose Biljartclub organiseert van donderdag 21 juni tot en met zondag 24 juni het internationaal biljartevent 'Trophy of the Legends' in cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo.





Het is de derde keer dat de club mag organiseren. In 1973 won Raymond Ceulemans nog het tornooi dat tien keer in De Eiken Zetel gehouden werd. In 2003 gebeurde de organisatie voor de juniores in de sporthal van Eeklo. Dit jaar zijn het de oudere biljartlegendes die het tegen mekaar opnemen. Het wordt een driebandentornooi voorbehouden aan spelers van 65 jaar of ouder, maar die nog altijd op niveau hun favoriete spel beoefenen. "Met 21 wereldtitels, 23 Europese titels en 24 Belgische titels in het driebanden is de 80-jarige Raymond Ceulemans zonder twijfel de grote trekpleister van dit tornooi", klinkt het.





De wedstrijden in De Herbakker beginnen elke dag om 10 uur en lopen tot 19 uur. Op zondag 24 juni zijn er om 11 uur halve finales en de finalewedstrijd om 14.30 uur. Info: www.trophyofthelegends.be. (JSA)