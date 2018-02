Raam leraarskamer ingegooid 06 februari 2018

Vandalen hebben afgelopen weekend een raam ingegooid van de leraarskamer van de afdeling TSO/BSO van het College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn in de Zuidmoerstraat in Eeklo. De daders gebruikten hiervoor een steen. Volgens de politie hebben ze daarna niet geprobeerd om de leraarskamer te betreden. Voorlopig is er nog geen spoor naar de vandalen. (JEW)