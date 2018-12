PZ Meetjesland controleert tijdens ‘Verkeersveilige Nacht’: 7 procent onder invloed, 11 procent te snel Sam Ooghe

01 december 2018

23u41 0 Eeklo De PZ Meetjesland heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag extra verkeerscontroles georganiseerd in het kader van het Oost-Vlaamse initiatief ‘Verkeersveilige Nacht’.

De resultaten zijn teleurstellend te noemen. 7 procent, of 4 van de 57 gecontroleerde chauffeurs, zat onder invloed achter het stuur. Één persoon had zoveel gedronken dat de politie zijn rijbewijs onmiddellijk introk voor 15 dagen. Niemand werd betrapt met drugs in het bloed.

De politie controleerde ook op snelheid. 13 van de 118 voertuigen reden te snel. Dat is 11 procent, een hoog cijfer. In de Leopoldlaan in Eeklo, een zone 70, reed één chauffeur met 128 kilometer per uur. Verder werd er nog één wagen aan een wielklem gelegd, omdat het voertuig niet geldig verzekerd was.

Tijdens de Verkeersveilige Nacht, een actie die uitgaat van Oost-Vlaanderen, houden alle politiezones van de provincie extra verkeerscontroles om te sensibiliseren.