Provincie werkt aan plan Heldenkasteel 17 maart 2018

De provincie werkt aan een nieuw toekomstplan voor het Heldenkasteel in het Heldenpark in Eeklo. Volgens Marc Windey (SMS) staan er in de stad te veel gebouwen leeg, zonder duidelijke functie. Ook het Heldenkasteel staat op zijn lijstje. "Ex-gedeputeerde Geert Versnick had het plan om in het Heldenkasteel alle regionale organisaties onder te brengen en daar ook een bedrijvencentrum te maken", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Het dossier zit nu in handen van gedeputeerde Martine Verhoeve. Ook zij maakt werk van een plan voor ons Heldenkasteel." (JSA)