Poolse wagen weggehaald 16 augustus 2018

De Poolse wagen met wielklem die al maanden op het Jan Frans Willemsplein in Eeklo stond en een ergernis werd voor de hele buurt, is weggehaald. Vorige week klaagde politieraadslid Luc Vandevelde (SMS) de situatie in onze krant nog aan, na klachten uit de buurt. Na het verschijnen van het krantenartikel, werd de wagen weggesleept. "Dat is gebeurd op vraag van het parket", bevestigt commissaris Marino Longeville van de politie Meetjesland Centrum. (JSA)