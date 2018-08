Poolse wagen al maanden met wielklem 11 augustus 2018

02u29 0

Op het Jan Frans Willemsplein in Eeklo staat een wagen met Poolse nummerplaat al maanden geparkeerd, met een wielklem van de politie.





Door de droge zomer is de wagen heel erg vuil en een doorn in het oog. "Ik werd aangesproken door mensen die zich ergeren", zegt politieraadslid Luc Vandevelde (SMS). "De auto zit nog vol werkmateriaal. Volgens de buurt staat de wagen er al sinds vorig jaar, maar wordt er door niemand iets aan gedaan."





De politie moet de administratieve weg volgen. "We hebben een PV opgesteld en moeten nu wachten op het parket", zegt commissaris Marino Longeville. "Er moet een tijd verlopen vooraleer we over een achtergelaten wrak kunnen spreken en mogen wegtakelen. Die procedure neemt maanden in beslag." (JSA)