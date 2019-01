Politieke rust keert terug in Eeklo (en zelfs Koen Loete blijft kalm) Joeri Seymortier

29 januari 2019

07u27 0 Eeklo Na de woelige start van de installatievergadering, is de politieke rust in Eeklo eindelijk teruggekeerd. Alleen de nieuwe locatie van de gemeenteraad wordt nog niet door iedereen gesmaakt.

De politiek in Eeklo nam tijdens de installatie van de gemeenteraad een valse start. Met verwijten, schorsingen en een pijnlijke startvergadering, was de start van de nieuwe ploeg begin januari weinig hoopvol. Maar op de gemeenteraad van maandagavond verliep alles wel vlekkeloos, en werd op een volwassen manier debat gevoerd over de verschillende punten. Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) zette de installatievergadering nog eigenhandig op z’n kop, maar zei maandagavond geen woord. Loete oogde ook een pak minder gespannen. “Ik had me voorgenomen om een jaar lang wat op de achtergrond te blijven en heb dat nu ook gedaan”, zei Loete na de gemeenteraad. “Ook al heb ik een paar keer moeten slikken, toen ik het nieuwe schepencollege al verschillende beloftes hoorde inslikken.”

Nieuwe voorzitter

De vlotte gang van zaken was onrechtstreeks ook een verdienste van Nicole De Munter (Open Vld), de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. Zij leidt de vergadering heel strikt, maar met respect en begrip voor ieder raadslid. Iets wat Eeklo broodnodig had.

Verhuis

De gemeenteraad werd maandagavond voor het eerst gehouden in het Stadskantoor, en niet langer in het stadhuis. Die verhuis is nog altijd niet naar de zin van oppositiepartijen N-VA en CD&V. Danny Plaetinck (N-VA) probeerde nog, maar de beslissing van de nieuwe ploeg lijkt definitief. “Er zit hier een pak publiek, dus de mensen hebben duidelijk de weg gevonden. Dit gebouw is veel toegankelijker en technisch veel geschikter voor een gemeenteraad”, zei voorzitter Nicole De Munter nog.