Politiecombi aangereden: drie agenten gewond 20 februari 2018

Een 23-jarige jongeman wenste gisteren dat hij een andere wagen aangereden had. In de Boelaere in Eeklo reed hij met zijn monovolume achter een politiecombi van de zone Meetjesland-Centrum. Die remde plots voor een voetganger die overstak op het zebrapad. De jongeman merkte dat manoeuvre te laat op en reed in op het politievoertuig, met heel wat materiële schade tot gevolg. Beide wagens moesten getakeld worden. In de combi zaten drie politiemannen - twee inspecteurs en een stagiair. Zij raakten alle drie lichtgewond en ondergingen een check-up in het AZ Sint-Alma. Ze zijn niet arbeidsongeschikt. Ook de 23-jarige bestuurder van de monovolume en zijn vriendin waren er niet erg aan toe. En de politionele vaststellingen? "Die mogen we niet zelf doen, om de objectiviteit te bewaren", vertelt politiewoordvoerder van de zone Meetjesland-Centrum, Marino Longeville. "Collega's van de zone Aalter-Knesselare kwamen ter plaatse." De Boelaere was even versperd, wat enige verkeershinder veroorzaakte. (OSG)