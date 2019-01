Politie zoekt op heterdaad betrapte inbreker JDG

18 januari 2019

13u51 0 Eeklo De politie is op zoek naar een inbreker die vrijdagochtend op heterdaad werd betrapt in een woning in de Leopoldlaan. De dader werd opgemerkt door een bewoner van het huis en sloeg op de vlucht.

De man wist rond 10 uur vrijdagochtend in te breken in een woning op de Leopoldlaan in Eeklo. Toen de bewoner hem betrapte, sloeg hij meteen op de vlucht. De bewoner zette de achtervolging in en wist de nummerplaat van de wagen van de dader te noteren.

De lokale politie vraagt nu om uit te kijken naar de vermoedelijke dader en zijn wagen. Het zou gaan om een man met een lengte tussen 1.70 meter en 1.80 meter. Hij heeft een getaande huidskleur en kort zwart haar. Op het moment van de feiten had hij een jeansbroek en een grijze vest aan. De man vluchtte weg in een grijze Peugeot Partner met nummerplaats 1-VJL-214. “We hebben alvast een duidelijke voetafdruk van de man”, klinkt het bij de politie. “We hopen dat het labo daar al mee aan de slag kan.”

Heeft u meer informatie? Gelieve dan rechtstreeks contact op te nemen met de lokale politie van zone Meetjesland op het nummer 09/376.46.46 of via 101.