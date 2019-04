Politie zoekt eigenaars van gestolen beeldjes op kerkhof Jeffrey Dujardin

16 april 2019

De lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum deed dinsdag een oproep via sociale media. Vorige maand werden er verschillende engelenbeeldjes op het Jannekespad in Eeklo gevonden. De beelden zijn afkomstig van de begraafplaats en zijn vermoedelijk door de dieven verstopt om later mee te nemen. Mocht u een van de beeldjes herkennen, kan u altijd contact opnemen met de lokale politie via het nummer: 09/376.46.46