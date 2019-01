Politie zoekt aanrijder die op de vlucht ging Wouter Spillebeen

14 januari 2019

16u27 0 Eeklo De politiezone Meetjesland Centrum is op zoek naar getuigen van een ongeval met vlucht nadat een bestuurder in de nacht van zaterdag op zondag een verkeerspaal kapotreed in Balgerhoeke in Eeklo.

Ter hoogte van huisnummer 112 reed een bestuurder in de nacht van 12 op 13 januari tegen de fluorescerende paal die op de verkeersgeleiders tussen de twee rijstroken staat. De bestuurder reed daarna gewoon verder. De politie vond op de plaats van de aanrijding enkel scherven van de behuizing rond de paal en stukjes glas terug. Op één van de stukjes glas staat het opschrift ‘Yale’ en kleine blauwe brokstukken zijn geïdentificeerd als deel van een auto van het merk Volvo.

Wie getuige was van de aanrijding of tips heeft over de identiteit van de aanrijder, kan de politie contacteren op het nummer 09/3764646.