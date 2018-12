Politie trekt ten strijde tegen foutparkeerders op gehandicaptenparking: 6 chauffeurs betrapt Jeffrey Dujardin

11 december 2018

In het kader van de internationale dag voor mensen met een beperking op maandag 3 december heeft de lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum in de week van 3 tot 9 december extra controles gedaan op parkeerplaatsen die voorzien zijn voor personen met een beperking. Er werden verschillende controles uitgevoerd waarbij 6 wagens in overtreding waren. Zij maakten ofwel onrechtmatig gebruik van de speciale parkeerkaart waaraan het parket een gerechtelijk gevolg zal geven of parkeerden zonder kaart waardoor de overtreder een GAS-boete zal moeten betalen van 110 euro.