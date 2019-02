Politie Meetjesland Centrum organiseert actie tegen overlast Jeffrey Dujardin

20 februari 2019

18u49 0 Eeklo De lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum deed woensdagnamiddag opnieuw een actie in kader van hun ‘Overlast-project’. Twee anonieme patrouilles namen deel, daarbij werden 26 personen gecontroleerd en vier voertuigen.

Er werden drie sluikstorten vastgesteld waarvan verder onderzoek loopt naar de mogelijke sluikstorters. Ook werden er nog enkele verkeersovertredingen vastgesteld, onder andere voor het negeren van het éénrichtingsverkeer en gsm-gebruik tijdens het sturen. Heel wat jongeren werden aangesproken om oog te hebben voor hun afval en om niet voor overlast te zorgen. “Het nieuws van de overlastpatrouilles blijkt al goed gekend te zijn bij de jongeren”, zegt politiewoordvoerder Marino Longeville. “Door onze aanwezigheid in het straatbeeld en door de jongeren rechtstreeks aan te spreken hopen we overlast en het plegen van misdrijven te voorkomen. Zo werden vorige week dinsdag nog twee minderjarigen opgepakt die een diefstal met geweld hadden gepleegd te Eeklo.” De twee hadden hardhandig de gsm en portefeuille afgenomen van het slachtoffer. De twee minderjarige daders werden opgepakt. De jeugdrechter besliste om ze onder te brengen in een gesloten jeugdinstelling.