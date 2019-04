Politie controleert op vrachtwagens die verkeersveiligheid in gevaar brengen Zeven inbreuken vastgesteld bij weegbrug Eeklo, boetes tot 2.500 euro Sam Ooghe

05 april 2019

17u23 0 Eeklo De politie heeft deze namiddag bij de weegbrug in Eeklo gecontroleerd op vrachtwagens die de verkeersveiligheid mogelijk in het gevaar brengen. Er werden zeven inbreuken vastgesteld.

Een wel zeer specifieke controleactie, waar de politie van Meetjesland-Centrum gespecialiseerd in is. De voorbije drie dagen kwamen collega’s uit verschillende zones uit Oost-Vlaanderen een opleiding ladingzekering volgen in Eeklo.

De controleactie van deze namiddag was het sluitstuk van die opleiding. Bij de controle aan de weegbrug werd vooral gekeken naar vrachtwagens die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. “Er werden zeven inbreuken vastgesteld”, klinkt het bij Emmeline Martens, communicatieconsulent van de politie Meetjesland-Centrum. “De belangrijkste overtredingen waren inbreuken ladingzekering, ontbrekend bestuurdersattest, gebroken remschijven, adblue fraude en geen geldig keuringsbewijs. De meeste waren voor buitenlandse vrachtwagenbestuurders.” De boetes liepen op tot 2.500 euro.