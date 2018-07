Poging diefstal in PTI-school 13 juli 2018

Voortvluchtige daders hebben in de nacht van woensdag op donderdag, of donderdagochtend vroeg, geprobeerd om in te breken in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Eeklo. De politie van de zone Meetjesland-Centrum stelde braaksporen en inkepingen vast op de toegangsdeur van de sporthal van de school. Een stuk van een deurklink van de hal is ook afgebroken. Het lijkt erop dat de inbrekers niet binnengeraakten en de vlucht genomen hebben. (OSG)