Poëzie bij de lunch 25 januari 2018

Eeklo serveert op donderdag 25 januari poëzie bij de lunch. Van 12 tot 13 uur kan je terecht in de bibliotheek voor soep met een belegde boterham, en een flinke brok poëzie. Op Gedichtendag komt die van Maya Wuytack. Je betaalt 5 euro voor de poëzielunch. Mensen met een Uitpas met kansentarief betalen 1,25 euro. Inschrijven in de bibliotheek of op 09/218.27.00. (JSA)