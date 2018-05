Plan voor Ring na 45 jaar wachten VLAANDEREN DUIDT ARCHITECTEN AAN OM DOSSIER OP TE STARTEN JOERI SEYMORTIER

02 mei 2018

02u24 0 Eeklo Na 45 jaar wachten start een groep architecten volgende maand met de opmaak van de plannen voor de Ring rond Eeklo. Voor het eerst wordt de realisatie van het zuidelijk deel Ring concreet. Ten vroegste in 2022 rijden we over de Ring. Ook al is dat nog nattevingerwerk.

Al van in 1972 wordt gezegd dat een Ring rond Eeklo nodig is, maar 45 jaar later ligt die er nog niet. Er is nu al een deeltje Ring tussen de N9 en Nieuwendorpe, maar het tweede deel van aan Nieuwendorpe tot aan het tankstation Lukoil op de N9 is er nooit gekomen. "Vlaanderen heeft de toewijs gedaan en de tijdelijke vereniging DJV kan in juni beginnen met de opmaak van de technische plannen", zegt schepen van mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "In dat plan moet opgetekend worden hoe die Ring er zal uitzien, met alle technische details. Laat ons zeggen dat we in Eeklo al lang het idee hebben om een huis te bouwen, maar dat de architecten dat nu op papier zetten."





Voor een precieze timing zijn alle politici bijzonder voorzichtig. "De opmaak van de plannen zal wellicht twee jaar duren", zegt schepen De Waele. "Dan moeten de percelen onteigend worden en daarna kan de aanleg beginnen. Ik hoop dat we over twee tot drie jaar effectief de eerste spadesteek kunnen doen. Dat we dit al vaker gezegd hebben? Klopt, maar als stad zijn we afhankelijk van de hogere overheid. Het is voor het eerst dat we zwart op wit op papier hebben dat een groep architecten vanaf juni aan het werk gaat. Voor de opmaak van die plannen is 935.000 euro voorzien. De aanleg van de Ring zelf, zal 15,7 miljoen euro kosten."





De lancering van het goede nieuws een half jaar voor de verkiezingen, vraagt om enige voorzichtigheid. "We hebben de documenten maar in dit verlengd feestweekend ontvangen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). "Dit heeft niets met aankondigingspolitiek te maken. Waarom dit dossier al 45 jaar aansleept? Vraag dat aan de ministers en de Vlaamse administratie. En het protest van buren bij de Raad van State heeft ook vijf jaar vertraging veroorzaakt. Het is niet te begrijpen dat niet iedereen in blok achter dit dossier staat. Er rijden elke dag 27.000 wagens door onze stad, dat zijn er tien miljoen per jaar. In welke Vlaamse stad loopt vandaag nog zo'n 'autostrade' dwars door de stadskern? Wij worden aangesproken op het uitblijven van die Ring, maar wij botsten constant op hogere instanties. Nu hebben we onze geloofwaardigheid terug."