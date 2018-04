Phoebe (16) krijgt 2.000ste Uitpas 14 april 2018

02u50 0

Phoebe Claeys (16) uit Assenede krijgt de 2.000ste Uitpas overhandigd. Comeet, de gemeente Assenede en stad Eeklo lanceerden in september vorig jaar de spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd, voor iedereen. Pashouders sparen bij elke deelname aan cultuur, sport en jeugdactiviteiten punten, die ze dan weer kunnen inruilen tegen mooie voordelen. Inwoners met een beperkt inkomen kunnen dankzij de pas korting krijgen. De Uitpas kan gebruikt worden bij de stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten in Eeklo en Assenede, maar ook bij zeventig Meetjeslandse verenigingen. Phoebe Claeys kreeg haar pas cadeau van de Chiro waarvan ze lid is: Chiro Beukenhout in Boekhoute.





(JSA)