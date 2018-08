Personeel Ontex kiest massaal voor fiets 01 augustus 2018

02u26 0 Eeklo Het personeel van het bedrijf Ontex in de Korte Moeie in Eeklo kiest massaal voor de fiets. Op vraag van het personeel zelf werd een fietsplan uitgewerkt.

De medewerkers krijgen nu allemaal de kans om een fiets te leasen en die dan na drie jaar aan een voordelig tarief over te nemen. Intussen zijn er al meer dan 60 van de 600 personeelsleden die meestappen in het project. "Meer mensen die de fiets nemen naar het werk: beter voor de gezondheid, het milieu en de plaats op de parking", klinkt het bij Ontex. "We hebben ook oplaadpunten voor elektrische fietsen. En zelfs droogkasten waarin kledij kan gedroogd worden. Ook op events als Rijvers Festival en het Herbakkersfestival gaan we de fiets promoten." (JSA)