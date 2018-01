Peperstraat gaat volgende week dicht 02u40 1

De Peperstraat in Eeklo wordt anderhalve maand onderbroken voor werken. Op maandag 15 januari gaat de straat dicht.





De werken in de Vrombautstraat zijn nog maar net achter de rug, of er moet al weer een belangrijke verbindingsweg in Eeklo dicht. De Peperstraat is de straat die Eeklo met Bentille en Watervliet verbindt. "Vanaf 15 januari tot 28 februari wordt de Peperstraat volledig onderbroken, door werken van Aquafin", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "De Peperstraat wordt tijdens de werken volledig onderbroken voor autoverkeer ter hoogte van het kruispunt met de Bus. Verkeer blijft mogelijk vanuit Eeklo tot aan het laatste huis voor Bus. Verkeer komende van over de brug van de Expresweg N9 moet een omleiding volgen. Die loopt via de Waaistraat, de oversteek via het kruispunt N49 in Lembeke en dan de Vrombautstraat."





Info: www.eeklo.be. (JSA)