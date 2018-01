Paula klinkt op 100ste verjaardag 19 januari 2018

02u42 0

Paula De Lange heeft gisteren in woonzorgcentrum Avondzegen in Eeklo haar honderdste verjaardag gevierd. Ze heeft altijd in Adegem gewoond.





Paula De Lang was getrouwd met Albert De Schepper, en samen kregen ze zes kinderen. Sinds 1992 is Paula weduwe. Ondertussen zijn er ook al tien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Paula was vroedvrouw en deed vooral thuisbevallingen in de oorlogsjaren. Nadien had ze de handen vol met de opvoeding van haar zes kinderen. "Ik heb altijd graag gefietst, maar bij een val heb ik eens mijn twee polsen gebroken", zegt Paula. "Ik heb ook graag gekaart, maar mijn kaartvrienden zijn ondertussen overleden. Op televisie volgde ik graag de sport, Blokken, Thuis en de liedjesshows op Duitsland", aldus Paula. (JSA)