Paul Verstraete ruilt SMS in voor N-VA GROOTSTE UITDAGERS MAKEN ALS EERSTE IN STAD VOLLEDIGE LIJST BEKEND JOERI SEYMORTIER

28 mei 2018

02u33 0 Eeklo Voormalig AVS-gezicht Paul Verstraete (61) maakt de overstap van SMS naar de N-VA van Eeklo. Hij was zes jaar geleden nochtans de 'dooppeter' en naambedenker van SMS. Zijn nieuwe partij N-VA stelde gisterenochtend als eerste partij in Eeklo haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor.

Meest opvallende naam op de lijst van N-VA Eeklo is die van Paul Verstraete, die nu nog voor SMS in de gemeenteraad zetelt. Hij krijgt de vijfde plaats bij N-VA. "Zes jaar geleden ben ik gestopt bij de regionale televisie AVS om aan politiek te doen in Eeklo", zegt Paul Verstraete. "Toen waren er al gesprekken met N-VA, maar ik was ook gecharmeerd door de politiek neutrale burgerbeweging die toen opgericht werd. Ik heb SMS zelfs zijn naam geschonken en was een beetje de dooppeter van de partij. Maar SMS is volwassen en mijn Vlaamse roots borrelen weer op. Of er problemen geweest zijn tussen mij en SMS? Zoals overal zijn er wel eens kleine akkefietjes, maar ik heb zeker geen problemen met SMS. Mijn rol is er een beetje uitgespeeld. Ik kom uit een Vlaams nest en het is dit jaar precies tien jaar geleden dat mijn vader overleed. Het lijkt me een mooi eerbetoon aan mijn vader om zijn Vlaamse idealen mee uit te dragen in de Eeklose politiek. En waar kan dat beter dan bij N-VA?"





20% van de stemmen

N-VA haalde vorige keer twintig procent van de stemmen. Tweede meest, maar de partij zit toch in de oppositie. "Nu willen we de grootste partij van Eeklo worden en mee besturen", zegt lijsttrekker Hilde Lampaert, die de vorige lijsttrekker Michel De Sutter moet doen vergeten. "Als wij besturen moet het met een ploeg zijn die aan één zeel trekt. Een ploeg die haar kleur wil vergeten, om er samen voor Eeklo voor te gaan."





Na Hilde Lampaert op één staat fractieleider Peter De Graeve op twee en voorzitter Danny Plaetinck op drie. Ondervoorzitter Nathalie De Coster staat op vier, en Paul Verstraete dus op vijf. Tom Van Damme staat op zes en zal ook op provincieraadslijst staan. Zeven is voor gemeenteraadslid Rita Gysels en acht voor Filip Lecompte, die zes jaar geleden nog Vlaams Belang was. Verder op de lijst: Veronique Vande Velde, Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid Ann Eggermont, Johan Van Damme, OCMW-raadsleden Mieke Eggermont en Caroline Spittael, Marieke Van den Bulke, Enny De Muynck, Jochen De Muynck, Martin van Dongen en Julie Lippens. Op plaats twintig is Dominique Ghyselinck van de gelijknamige Mercedes-garage nog een opvallende naam. Verder nog Yanniek Raeman, Johan Van Wynsberghe, Michelle Jansen, Johan Suttels, Carine Fournier en Freddy Boels. Lijstduwer is dokter en huidig gemeenteraadslid Rudi Desmet.