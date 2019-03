Patrick Hoste nieuwe voorzitter afvalintercommunale IVM: “400 euro bruto per maand? Goed dat jij het zegt, want ik weet dat niet!” Joeri Seymortier

21 maart 2019

09u57 0 Eeklo Patrick Hoste, de waarnemend burgemeester van Aalter, is verkozen tot de nieuwe voorzitter van afvalintercommunale IVM.

IVM is de vereniging achter de verbrandingsoven langs de N49 in Eeklo, en verwerkt het afval van negentien gemeenten in het Meetjesland, de streek rond Deinze en de zuidrand van Gent. Patrick Hoste volgt als voorzitter Koen Loete op, de vroegere burgemeester van Eeklo.

“Als voorzitter voel ik mij de coach van een nieuwe ploeg, de Raad van Bestuur die 15 leden telt”, zegt Patrick Hoste. “De komende zes jaar staat er heel wat te gebeuren. De renovatie van de verbrandingsinstallatie zal 40 miljoen euro kosten, en is nu gestart. Eind april zullen de ovens voor een jaar stilgelegd worden, om de werken goed te kunnen doen. Met de nieuwe installatie zijn we klaar voor de toekomst.”

Hoste is waarnemend burgemeester in Aalter, maar dat heeft geen invloed op zijn voorzitterschap bij IVM. Ook als hij ooit weer schepen zou worden omdat De Crem terugkeert naar Aalter, kan hij gewoon voorzitter van IVM blijven. Rijk zal Hoste van zijn extra job niet worden. Het gaat om een bruto jaarwedde van amper 4.800 euro. “Geloof het of niet: maar ik heb nog niet eens geïnformeerd wat een voorzitter verdient”, zegt Patrick Hoste. “400 euro bruto per maand, zeg je? Voor het geld moet je zo’n dingen niet doen. Het is een uitdaging, en ligt mooi in het verlengde van mijn werk in Aalter. Niets verandert sneller dan afvalverwerking, dus dit is gewoon een zeer boeiende job.”

De nieuwe raad van bestuur telt 15 leden: Martine Willems (Evergem), Sofie D’Hondt (Deinze), Peggy Demoor (Gavere), Lieve Goethals (Assenede), Laure Reyntjens (De Pinte), Christophe De Waele (Eeklo), Geert Du Pré (Kaprijke), Vincent Laroy (Lievegem), Peter Van Hecke (Maldegem), Tim De Keukelaere (Merelbeke), Peter Versnaeyen (Nazareth), Carlos Bonamie (Sint-Laureins), Rigo Van de Voorde (Sint-Martens-Latem), Simon Lagrange (Zulte) en voorzitter Patrick Hoste (Aalter).