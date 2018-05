Patersstraat twee dagen dicht 26 mei 2018

Door werken aan een woning wordt de Patersstraat in Eeklo op maandag 28 en dinsdag 29 mei afgesloten voor alle verkeer. De straat is er te smal om naast de werf nog voertuigen en passanten door te laten. Er is een plaatselijke omleiding. (JSA)