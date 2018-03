Participeren in windmolen aan Huysmanhoeve 07 maart 2018

De coöperatieve Volterra heeft in één week tijd 278.000 euro opgehaald voor de bouw van een windmolen op de site van de Huysmanhoeve in Eeklo. Er zijn nu al honderd burgers die participeren.





Bij de bouw van de windmolen, is 25 procent burgerparticipatie mogelijk. In totaal is dus 800.000 euro nodig. Bij dit project werkt Volterra samen met Ecopower.





"Een aandeel kost 125 euro en je kan maximaal 50 aandelen per persoon kopen. Dat is goed voor een investering van 6.250 euro", zegt Marc De Vos. "Er zijn geen in- of uitstapkosten. Het rendement is gelimiteerd door de overheid en kan maximaal zes procent bedragen. Na 5 jaar kan je vrij uitstappen."





Info: info@volterra.be of op www.volterra.be. (JSA)