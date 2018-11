Parochieploeg organiseert geschenkenbeurs voor goede doel Joeri Seymortier

20 november 2018

11u56 0 Eeklo De parochieploeg van Eeklo, Sint-Laureins en Kaprijke organiseert op zondag 25 november een geschenkenbeurs voor het goede doel.

Je kan zondag van 10.30 tot 17 uur terecht in zaal ’t Kerkplein, op het Kerkplein 4 in Eeklo. Heel wat organisaties verkopen geschenken. Je ontmoet er onder andere mensen van Humival, BZN, De Triangel, het Rode Kruis, MS Liga, Acha Hope, en het Reumafonds. In de cafetaria kan je genieten van drankjes en een pannenkoek. De opbrengst wordt dit jaar geschonken aan Welzijnszorg.