Parkeervrije markt dreigt weer te floppen KIBBELENDE POLITICI ZIJN HET EENS DAT HET ANDERS EN BETER MOET JOERI SEYMORTIER

10 augustus 2018

02u34 0 Eeklo De parkeervrije markt van Eeklo dreigt ook dit jaar geen onverdeeld succes te worden. De evenementen die al geweest zijn, lokten wel volle terrassen, maar het marktplein zelf bleef vaak pijnlijk leeg. Veel mensen wisten niet eens dat er iets te doen was op de markt. "Het moet anders en beter", klinkt het overal.

De foto in onze maandagkrant van een leeg marktplein tijdens het optreden van het Seniorenorkest blijft nazinderen. Op sociale media is er heel wat kritiek over de aanpak van het project van de parkeervrije markt. Ook politici in Eeklo hebben elk hun mening. Wel met één gemene deler: de parkeervrije markt moet anders en beter.





"Dit is te geforceerd op vraag van sommige politieke partijen", zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). "Vooral op vraag van Groen, die de auto overal wil verbannen. Dit werkt zo niet, en zeker niet in Eeklo. Als het de bedoeling is om Eeklo leeg te laten lopen, dan doet Open Vld niet mee. Voor de rest van de parkeervrije weekends wordt het bijsturen, want een lege markt daar wordt niemand beter van."





Groen denkt helemaal anders. "De toekomst van de markt is parkeervrij", zegt schepen Bob D'haeseleer onomwonden. "Maar je moet de toekomst willen en durven zien. Wij hadden liever één periode parkeervrije markt gezien, in plaats van enkele losse weekends. De inkleding van de parkeervrije markt moet wel beter en gezelliger."





SMS is een absolute voorstander van de parkeervrije markt. "De mensen zijn nu wel nauwelijks geïnformeerd over de activiteiten op de markt", zegt Marc Windey. "Het verenigingsleven en de horeca moeten nog veel meer betrokken worden. Maak die markt toch wat gezelliger en laat ook Eeklo Kermis terugkeren naar de plaats waar ze thuishoort: op de markt."





Losse weekends

Schepen Freddy Depuydt (sp.a) wil een autovrije markt, maar vindt de losse weekends geen goede zet. "Te moeilijk om zo voor te zorgen", klinkt het daar. N-VA gelooft in een parkeervrije markt, maar dan anders. "Dit kan slagen", zegt Hilde Lampaert. "Maar de stad neemt te weinig verantwoordelijkheid. Door de verschillende standpunten binnen het schepencollege, lijkt het alsof geen enkele partij wil dat dit project slaagt."





Beter communiceren

Burgemeester Koen Loete (CD&V+) zalft: "Bij de voetbalmatchen hebben we bomvolle pleinen gehad en bij de evenementen nu zaten de terrassen goed vol. Jammer dat de meeste horecazaken hun terrassen niet uitbreiden tot op de vrije markt. We hebben in Eeklo al een mooie zomer gehad, en ik verwacht eind augustus nog mooie evenementen op de parkeervrije markt. We schakelen de communicatie rond die evenementen alvast een versnelling hoger", zegt de burgemeester nog.