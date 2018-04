Papaver in mozaïek krijgt vorm 10 april 2018

02u49 0

De papaver in mozaïek, die in Eeklo het symbool moet worden voor de activiteiten rond de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog, krijgt vorm.





Oud-Eeklonaar Gino Tondat laat niet alleen leerlingen van de Kunstacademie meebouwen, maar ook gewone enthousiastelingen krijgen die kans. "De mozaïek zal mobiel zijn en bij elk initiatief, dat plaatsvindt ter nagedachtenis van het einde van de Eerste Wereldoorlog, een prominente plaats krijgen", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V). "De papaver wordt zo een echt symbool. Eind dit jaar zal het kunstwerk een vaste plaats krijgen in de stad, samen met het gedicht 'In Flanders Fields' van John McCrae."





Op 22 april wordt het kunstwerk onthuld. (JSA)