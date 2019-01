Papa voor correctionele rechtbank omdat hij weigerde kinderen mee te sturen met ex-vrouw Sam Ooghe

04 januari 2019

17u07 0 Eeklo Een Eeklonaar (31) staat in Gent terecht omdat hij vorig jaar weigerde om zijn zoon en dochter mee te sturen met zijn ex-vrouw, toen die laatste de kinderen conform de regeling kwam halen.

Het is uitzonderlijk dat zo'n dossier voor de correctionele rechtbank belandt. De zaak kadert in een jarenlange vechtscheiding, die nog steeds effecten heeft. Zowel de man als de vrouw dienden al klachten in tegen elkaar.

Vorig jaar bereikte de twist een climax, toen de vader bij aankomst van zijn ex weigerde zijn kinderen mee te sturen. Dat was nochtans zo geregeld. De moeder belde volgens het jonge dochtertje “wel duizend keer aan”, maar niemand mocht van de vader de deur openen. Volgens die laatste had zijn dochtertje net verteld dat ze geslagen werd door de nieuwe vriend van haar mama. Voor de familierechtbank kreeg dit echter geen gevolg. Het treurigste aan de zaak, was dat alles gebeurde op de verjaardag van het zoontje.

In het slechtste geval krijgt de vader nu een korte celstraf, maar wellicht blijft het bij een opschorting. De verdediging vraagt de vrijspraak.