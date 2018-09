Pacilin sluit definitief de deuren Joeri Seymortier

04 september 2018

16u02 0 Eeklo Het restaurant Pacilin in de Boelare in Eeklo sluit definitief de deuren.

Pacilin opende nog geen jaar geleden in het gebouw van het vroegere Italiaans restaurant Vini & Sapori. Het restaurant wou vooral ‘dagelijkse kost’ serveren, en wou zich onderscheiden door van ’s ochtends heel vroeg tot in de late namiddag open te zijn. De uitbaters bouwden met passie aan de zaak, maar de echte doorbraak is er niet gekomen. “Pacilin gaat nu definitief dicht”, laten Cinthia Mekeirel en Pawel Klisiewicz op Facebook weten. “Het spijt ons enorm dat we de zaak niet verder kunnen open houden. Wij hebben er in ieder geval een aantal goede vrienden aan over gehouden. We willen al onze klanten bedanken voor het vertrouwen.”