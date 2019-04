Paasvakantie vol verkeershinder: werken in Moeie, Koning Albertstraat en Leopoldlaan Joeri Seymortier

05 april 2019

17u04 11 Eeklo Tijdens de paasvakantie wordt in Eeklo gewerkt in drie drukke straten: de Moeie, Koning Albertstraat en op de Leopoldlaan (N9). Er zal een pak verkeershinder zijn.

De timing van de werken is bewust gekozen. “De paasvakantie is traditioneel een rustige periode op mobiliteitsvlak”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). “Er zijn minder verplaatsingen van en naar de scholen, en ook het woon-werkverkeer is minder druk. De werken die we plannen zijn ingrijpend, maar ze moeten gebeuren. We roepen dan ook op om de signalisatie en omleidingen strikt te volgen. Er zullen politiecontroles zijn.”

De werken in de Moeie en Koning Albertstraat lopen van maandag 8 tot en met vrijdag 19 april. Met uitzondering van het weekend van 13 en 14 april zal de Moeie afgesloten worden voor alle verkeer tussen de Tieltsesteenweg en de Zandstraat. Vanaf de Tieltsesteenweg worden wagens en fietsers omgeleid via de Koning Albertstraat en Cocquytstraat. Lokaal zwaar vervoer met bestemming Moeie wordt uitzonderlijk omgeleid via de Leikensweg. Het verkeer komende vanuit de Zuidmoerstraat wordt ook omgeleid via de Leikensweg. In de Koning Albertstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd richting de N9. Verkeer komende van de N9 moet de omleiding richting Aalter volgen.

Eenrichtingsverkeer N9

In de Leopoldlaan (N9) wordt maar gewerkt van 11 tot en met 13 april, en is er eenrichtingsverkeer. “Voor het kruispunt tussen de Ringlaan en de Leopoldlaan wordt een betonvak vervangen door asfalt”, zegt schepen De Waele. “Het verkeer komende van Maldegem richting Eeklo wordt omgeleid via de Brugsesteenweg, Kunstdal, Kunstberg, de rotonde aan AZ Alma en de Ringlaan. In de richting van Eeklo naar Maldegem zal er geen hinder zijn voor het verkeer.”