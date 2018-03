Paasmiddag met zeepbellenshow 30 maart 2018

Het Rode Kruis Opvangcentrum in de Pokmoere in Eeklo organiseert op zaterdag 31 maart een paasmiddag voor alle kinderen van de stad. Vanaf 14 uur kunnen alle kinderen en ouders zich verbazen aan de zeepbellenshow van Circus Pronto. Na afloop is er een ouderwetse paaseierenraap. Gratis toegang, maar vooraf inschrijven verplicht. Info: integratie.oceeklo@rodekruis.be of 09/376.78.60. (JSA)