Paashazen verstopt in etalages 30 maart 2018

De stad Eeklo lanceert een nieuwe paasactie. Van vrijdag 30 maart tot en met zondag 15 april staan in de etalages van de winkels in de stad vijftig paashazen verstopt. Je kan met een spaarkaart op zoek naar minstens tien paashazen, en zo waardebonnen winnen. De ingevulde kaarten moeten voor 17 april binnen gebracht worden in de brievenbus van het stadhuis op de Markt van Eeklo. Info: www.eeklo.be/eeklonomie. (JSA)