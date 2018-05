Overlevende 'helden' krijgen eerste boek 01 juni 2018

Het nieuwe boek 'Eeklose Helden' is gisteren voorgesteld op het stadhuis. De overlevenden die in het boek staan, kregen het eerste exemplaar.





Auteur Marc Van Hulle (55) en kunstenares Noor De Dapper (17) hebben samen het boek gemaakt. Het zijn 25 interviews met bekende Eeklonaars, die Van Hulle tussen 1993 en 2003 maakte voor het heemkundig tijdschrift 'De Eeklose Dobbelgebakkene'. Nu staan ze in een boek om tot bij het grote publiek te geraken. Noor De Dapper maakte van elk van de helden een pentekening voor bij het interview.





Drie van de 25 helden zijn vandaag nog in leven. Cesar Verstraete en Julien Van Den Driessche zijn twee van hen, en zij kregen gisteren het boek als eerste te zien. Ook ere-deken Roger Van Gele staat in het boek en leeft nog. Verder in het boek, beklijvende gesprekken met onder andere toneeldiva Ivonne Van Acker, onderwijzer Willy De Zutter, biljartkampioen Aimé Immesoete, André Dellaert van 't Kaaiken en sportman Georges Debbaut. "Een eer dat we in het boek staan. En vooral trots dat we dit nog mogen meemaken", zeiden Cesar en Julien.





Het boek ligt nu in de winkel en kost 30 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de vzw Heldenhuis, die in de Hartwijk een tehuis wil bouwen voor jongvolwassenen met een beperking. Info: 09/378.40.20 of steven@dezetterij.be. (JSA)