Overleden vriend herdenken met dansfeest

De vrienden en familie van de overleden Philippe Jacobs uit Watervliet, organiseren vandaag de tweede editie van het dansfeest Liv Lov Dance in Eeklo.





Philippe Jacobs verloor in december 2015 zijn strijd tegen kanker. Zijn grootste wens was dat er na zijn dood elk jaar een groot feest zou georganiseerd doen. En die wens willen zijn vrienden verwezenlijken. "Philippe was een hele lieve en optimistische man", zegt zijn weduwe Wendy Van de Velde. "Het was één van zijn wensen om ook na zijn dood een jaarlijks feest te organiseren onder vrienden en kennissen. Hij wou zo herdacht worden. We koppelen het feest graag aan het goede doel, en kiezen natuurlijk voor de strijd tegen kanker. De volledige opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker."





De tweede editie van de Liv Lov Dance-fuif vindt plaats op zaterdag 3 februari vanaf 19 uur in zaal Kubiek, in de Kerkstraat in Eeklo. Kaarten: 10 euro. Steunen met een gift kan altijd op het rekeningnummer BE 08 3770 79 76 0713. (JSA)