Ovenkroketten maken TNS wereldspeler DAPHNE AERS INVESTEERT 800.000 EURO EN ZOEKT 8 EXTRA WERKKRACHTEN JOERI SEYMORTIER

11 juli 2018

02u32 0 Eeklo Daphne Aers, de bekende zakenvrouw van TNS Kroketten in Eeklo, gooit zich op de markt van de ovenkroketten. Als eerste wereldwijd ontwikkelt ze kroketjes die op geen enkel moment in het productieproces gefrituurd worden. "Hier is wereldwijd vraag naar, dus dit kan groots worden", klinkt het.

Ze heeft er samen met enkele partners twee jaar aan gewerkt, maar Daphne Aers heeft nu als eerste ter wereld een ovenlijn geïnstalleerd waar kaaskroketjes en garnaalkroketjes gemaakt worden, die op geen enkel moment in een frituurpan gelegen hebben. Want vergis je niet: de ovenkroketjes die je vandaag al in de winkel kan kopen, zijn wel degelijk in de fabriek al voorgefrituurd. "Wij bakken ze in het bedrijf ook al in de oven en niet in de frituur, en dat is een wereldprimeur", zegt Daphne Aers die gisteren de eerste ovenkroketjes van de band liet rollen.





Niet voorgefritureerd

"Nergens kan je vandaag kroketten kopen, die op geen enkel moment in de frituur moeten. Met een juiste samenstelling van de vulling en een ander omhulsel is het ons nu wel gelukt om dat te doen. En dat zonder aan de kwaliteit van kleur, smaak, zicht en textuur te moeten inbinden. Natuurlijk zullen kenners proeven dat hier geen frituurvet aan te pas komt, maar het alternatief is volgens ons testpanel geslaagd. Eind dit jaar liggen de eerste ovenkroketjes van ons in de diepvriesrekken van Colruyt. Wij leveren in Vlaanderen aan alle warenhuizen, behalve Aldi. Ook Lidl springt al op de kar, dus we hopen dat iedereen volgt."





De frituurpan wordt stilaan uit meer en meer keukens gebannen. "De markt van de ovensnacks is in twee jaar tijd 21 procent gestegen", zegt Aers. "Heel wat mensen hebben geen frituurpan meer in huis. Maar onze oven gebruiken we gemiddeld wel twee keer per week. In het buitenland is die trend nog veel sterker. Daar wordt thuis bijna niet meer gefrituurd. In Groot-Brittannië en Ierland is er nu al veel vraag naar onze ovenproducten. Ook de Scandinavische landen kloppen aan onze deur."





Verpakkingsafdeling

TNS Kroketten draait intussen een omzet van tien miljoen euro per jaar. Elk jaar stijgt het bedrijf met tien procent. Elke dag rollen er in Eeklo 120.000 kroketten van de band. "De nieuwe ovenlijn is een investering van 800.000 euro. We werken vandaag met 38 mensen en hebben door de ovenkroketten al zeker acht extra personeelsleden nodig. We hebben onze gebouwen twee jaar geleden nog maar uitgebreid, en het staat hier al weer bomvol. Met de ovenkroketten kan ons buitenlands verhaal alleen maar groeien. We kunnen eventueel de verpakkingsafdeling verhuizen naar een andere locatie, zodat we de productie hier op termijn nog kunnen uitbreiden", zegt Daphné Aers nog.