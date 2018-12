Oud zwembad gaat tegen de grond Vier blokken met telkens vijf wooneenheden in de plaats Joeri Seymortier

17 december 2018

18u30 0 Eeklo Het oude zwembad in de Oostveldstraat in Eeklo wordt kort na Nieuwjaar gesloopt. De sloopvergunning is afgeleverd, en na de kerstvakantie kan het werk starten. Er komen twintig nieuwe wooneenheden in de plaats, maar wellicht toch niet op dezelfde plaats van het oude zwembad. De piste van vier zogenaamde urban villa’s wordt onderzocht.

Het nieuwe zwembad aan het Sportpark in de Burgemeester Pussemierstraat in Eeklo wordt sinds september goed gebruikt, dus kan het oude zwembad gesloopt worden. Eerst was het de bedoeling om op dezelfde plaats van het oude zwembad een soort appartementsgebouw te voorzien, maar er worden ondertussen andere pistes onderzocht.

“De sloopvergunning voor het oude zwembad is afgeleverd, dus de aannemer kan starten wanneer die wil”, zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). “Het zou me verwonderen als dit nu nog voor Kerstmis zou gebeuren, dus wellicht wordt het kort na Nieuwjaar. Er wordt in ieder geval 380.000 euro voorzien om de sloopwerken te betalen. Aan de andere kant moet de ontwikkeling van de site in de Oostveldstraat ook voor twee tot drie miljoen euro inkomsten zorgen voor de stad.”

Een studiebureau kwam onlangs met een nieuw idee op de proppen voor de site. “Er zou niet één blok gebouwd worden op de plaats van het oude zwembad, maar eerder vier zogenaamde urban villa’s”, zegt burgemeester Loete. “Dat zou beter passen in de gehele ontwikkeling van de buurt en de rest van de Oostveldstraat. Het zou in ieder geval nog altijd gaan om twintig wooneenheden.”

50 jaar

Het zwembad dat tegen de grond gaat werd in 1968 geopend, en heeft precies een halve eeuw voor zwemplezier gezorgd in de hoofdstad van het Meetjesland. Eeklo was vijftig jaar geleden de eerste stad tussen Gent en Brugge die een eigen zwembad kreeg. Meteen ook de start van de Meetjeslandse Zwemvereniging, want Eeklo had dan wel een zwembad, maar bijna niemand van de stadsgenoten kon zwemmen. “De opening van het zwembad in 1968 was echt wereldnieuws in de stad”, vertelt oud-zwemkampioene Carine Verbauwen, die dit jaar een boek schreef over het gouden jubileum van het zwembad en de zwemclub. “Het zwembad opende in 1986 ook niet zonder slag of stoot. Het was 1941 toen er in Eeklo voor de eerste keer over de bouw van een zwembad gesproken werd. In 1959 is het eerste ontwerp getekend, maar dat werd nooit aanvaard door het ministerie. In 1962 wou men starten aan de ruwbouw, maar ook tijdens de bouw hebben de werken maar liefst twee jaar stilgelegen. Dat kwam opnieuw door problemen met het toenmalige ministerie. In juni 1968 kon het zwembad van Eeklo dan eindelijk opengaan, bijna tien jaar na het eerste ontwerp. Het succes was meteen gigantisch. Het eerste jaar kwamen maar liefst 320.000 mensen zwemmen.”