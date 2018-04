Oud-personeel wuift machines uit 07 april 2018

02u35 0

Ontex Eeklo heeft gisteren de stekker uit twee oude machines getrokken. Enkele pioniers die er in de beginjaren mee gewerkt hebben, werden uitgenodigd. Na bijna 40 jaar trouwe dienst, nam Ontex Eeklo gisteren afscheid van twee iconen uit hun machinepark: de Couche G3 en Couche G7. De machines maakten de classic luiers. "Ze hebben hun laatste productierun gedraaid", zegt Pieter Francois van Ontex. "Een historisch moment in de geschiedenis van Ontex Eeklo, en dat wilden we niet zomaar laten passeren. We hebben enkele werknemers uit de beginjaren van Eutima, zoals Ontex vroeger heette, uitgenodigd om de stekker mee uit te trekken. We willen ook iets doen voor het goede doel. De laatste pallet luiers die door de oude machines werd gemaakt, wordt geschonken aan het wijkcentrum De Kring in Eeklo", zegt Francois. (JSA)