Oud-leerlingen keren terug naar Ten Doorn 20 april 2018

Het college Ten Doorn heeft een oud-leerlingendag gehouden en daar kwamen bijna 200 oud-leerlingen op af. Het waren de leerlingen die afstudeerden aan Ten Doorn en aan de Normaalschool in 1993, maar ook de vrouwen die 50 en 60 jaar geleden afstudeerden aan Ten Doorn en de Normaalschool. "Ik ben hier 25 jaar geleden afgestudeerd", zegt Geert Faes, die naar de reünie ging. "Het was leuk om een deel van mijn klasgenoten nog eens terug te zien. Ik ben nu zelf leerkracht in De Meidoorn en kom hier dus nog elke dag."





(JSA)