Oud-burgemeester zet foutparkerende opvolger te kijk op Facebook Joeri Seymortier

03 januari 2019

14u42 0 Eeklo Het beloven zes lange jaren te worden in politiek Eeklo. Na de ruzie op de installatievergadering van woensdagavond, schiet oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) nu ook op Facebook wild in het rond.

“Onze Tesla-burgemeester Luc Vandevelde zou het voorbeeld moeten zijn en binnen de lijntjes parkeren!” Dat post oud-burgemeester Koen Loete donderdagmiddag op zijn Facebookpagina, met daaronder een foto van de wagen van zijn opvolger, die inderdaad niet perfect in het parkeervak staat. Loete moet na twaalf jaar burgemeesterschap de sjerp doorgeven, en wordt noodgedwongen in de oppositierol geduwd. In eerdere interviews had Loete gezegd een jaar te zullen zwijgen en af te wachten. Maar woensdagavond zette hij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad al op z’n kop, en nu valt hij de nieuwe burgemeester ook al op Facebook aan. “Als dat de politiek is die we de komende zes jaar in Eeklo mogen verwachten, dan worden het zes lange jaren”, klinken de commentaren.

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) zag de Facebookpost ook al voorbij komen, maar wil niet reageren. Hij wil de politieke rust in zijn stad zo snel mogelijk doen terugkeren. “En dat gaat niet door daar nu straffe uitspraken over te doen”, zegt de burgemeester.