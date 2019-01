Oud-burgemeester Koen Loete razend op eerste gemeenteraad: “Raadsleden zet je niet tussen het publiek!” Joeri Seymortier

02 januari 2019

22u11 2 Eeklo De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Eeklo is woensdagavond zeer tumultueus verlopen. Oud-burgemeester Koen Loete maakte zich verschillende keren zwaar boos.

Voor de installatie van de nieuwe raad werd het nieuwe schepencollege aan een lange tafel vooraan de raadzaal gezet. De gemeenteraadsleden werden op de eerste rijen van de publieksbanken gezet. Niet naar de zin van oud-burgemeester Koen Loete en zijn ploeg. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Koen Loete, die meteen de schorsing van de vergadering eiste. “Dit is een aanfluiting van de democratie. Wij laten ons door de nieuwe beleidsploeg niet letterlijk en figuurlijk in een hoekje duwen. Gemeenteraadsleden zet je op een officiële vergadering toch niet tussen het publiek? Ik eis een tafel in een opstelling waarbij alle raadsleden elkaar kunnen zien. Trouwens: de nieuwe schepenen gingen vooraan zitten, nog voor ze officieel de eed afgelegd hadden. Ronduit ongehoord!”

Loete haalde zijn gelijk niet en de installatie van de nieuwe gemeenteraad ging gewoon door. Maar bij de eedaflegging van de nieuwe schepenen liet Loete de zitting twintig minuten schorsen, omdat hij in geheime zitting vragen wou stellen over de integriteit van bepaalde schepenen. De 150 mensen uit het publiek moesten allemaal de zaal verlaten. Nadien maakte Koen Loete zich nog eens boos omdat de geheime stemming voor de leden van de politieraad volgens hem niet correct gebeurde.

De nieuwe burgemeester Luc Vandevelde (SMS) bleef rustig: “Ik hoop dat we met de nieuwe ploeg aan een beter Eeklo kunnen bouwen, en dat we zes jaar mogen rekenen op een constructieve oppositie.”

